Бывший тафгай НХЛ Ларак: «Спасать нынешний сезон нет смысла. НХЛ это нужно только для спасения доходов от ТВ»

Бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак выступил против возобновления сезона в НХЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса. Ранее Ларак переболел коронавирусом.

— Требовать, чтобы игроки постоянно сдавали анализы и находились на карантине 2-3 месяца, вдали от своих семей — несправедливо, — цитирует Reuters Ларака. — Получается, мне придется быть вдали от родных и бояться того, что может произойти, пока меня нет рядом? А если, например, моя жена заболеет, и мне захочется вернуться домой? Сейчас надо решать кучу проблем, связанных уже со следующим сезоном. Спасать нынешний бессмысленно. Многие из действующих хоккеистов уже говорили об этом, даже публично. Единственное, почему НХЛ хочет доиграть сезон — спасти доходы от телевидения. В любом случае, игроки знают, что, даже если закончат сезон, плей-офф не будет настоящим из-за условий, в которых окажутся команды. Это не будет похоже на борьбу за самый важный трофей в хоккее. К тому же, проводить матчи без фанатов — все равно, что играть в тренировочном лагере.