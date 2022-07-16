Йернкрук стал игроком «Торонто»

«Торонто» объявил о подписании нападающего Калле Йернкрука. Ранее хоккеист в качестве свободного агента покинул «Калгари».

30-летний швед подписал четырехлетнее соглашение на 8,4 миллиона долларов. Средняя зарплата игрока составит 2,1 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Йернкрук сыграл в 17 матчах за «Калгари» и в 49 встречах за «Сиэтл». Он набрал 30 (12+18) очков.

Next stop ?? Toronto!



Calle Jarnkrok has signed a four-year deal with the @MapleLeafs. ? #NHLFreeAgency pic.twitter.com/vqLZdLGhYU — NHL (@NHL) July 15, 2022

Всего в регулярном чемпионате НХЛ сыграл 66 матчей и набрал 30 (12+18) очков. В плей-офф провел 12 игр с 3 (1+2) баллами.