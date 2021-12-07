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Бывший генменеджер «Аризоны» может получить работу в «Ванкувере». Его дисквалификация истекает в конце года

12:32
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Бывший генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка может получить работу в структуре «Ванкувера», сообщает журналист Грег Вышински.

Но это может случиться только в январе 2022 года. На функционера наложена дисквалификация по 31 декабря 2021 года Ранее Чайка покинул «Аризону», несмотря на долгосрочный контракт.

Лига объявила, что «Аризона» в течение сезона-2019/2020 незаконно тестировала игроков, которых рассчитывала выбрать на драфте. По правилам НХЛ, это делать запрещено до наступления специального периода. Клуб признал вину и лишился двух выборов на драфте.

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Иван Шитик все материалы автора
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