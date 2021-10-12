«Рейнджерс» разрешили Кравцову искать новый клуб

«Рейнджерс» разрешили нападающему Виталию Кравцову искать новый клуб. Он пока не проходит в основной состав команды из Нью-Йорка, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

21-летний Кравцов провел три предсезонных матча за «Рейнджерс», в которых забил один гол в большинстве. Нью-йоркцы начинают регулярный сезон в среду матчем против «Вашингтона».

В 20 матчах прошлого сезона за «Рейнджерс» Кравцов набрал 4 (2+2) очка. Всего в состав «Нью-Йорка» попали трое россиян: нападающий Артемий Панарин и вратари Александр Георгиев с Игорем Шестеркиным.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под девятым номером драфта-2019.

Кравцов в прошедшем сезоне набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в 20 матчах за «Рейнджерс».