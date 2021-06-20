«Аризона» снова будет искать варианты обмена Экмана-Ларссона

«Аризона» вновь приступила к поиску вариантов обмена капитана команды Оливера Экмана-Ларссона, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом году 29-летний швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения (NMC), был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер» или «Бостон». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.

На этот раз стороны сошлись на другом подходе. Клуб будет искать варианты на рынке и договариваться об условиях, но итоговое решение о возможном переходе будет оставаться за самим игроком.

Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действует до окончания сезона-2026/27. В минувшем регулярном чемпионате защитник набрал 24 (3+21) очка в 46 матчах при полезности «-17».