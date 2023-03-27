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Бучневич в матче с «Лос-Анджелесом» забросил 24-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

27-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 3:5.

На данный момент на счету Бучневича 63 (24+39) очка в 58 матчах сезона.

Павел Бучневич
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сент-Луис Блюз
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