Капитан «Детройта» Ларкин отреагировал на уход из жизни Сергея Чекмарева

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин высказался о смерти российского массажиста команды Сергея Чекмарева.

«Последние 24 часа были очень трудными. Сначала был непростой матч, что часто случается в лиге. А потом мы узнали, что потеряли друга. Я соболезную семье Сергея Чекмарева. И я, и другие хоккеисты «Детройта» старались выйти на арену с тем же энтузиазмом, который был у него каждый день», — приводит The Detroit News слова Ларкина.

Чекмарев работал в «Детройте» с 1998 года. Вместе с клубом он завоевал два Кубка Стэнли (2002, 2008). Чекмарев также работал с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано» и ЦСКА, а также со сборными СССР и России.