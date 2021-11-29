Бриер является основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля»

Основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля» является бывший игрок команды Даниэль Бриер, сообщает журналист Эрик Энджелс.

После завершения профессиональной карьеры Бриер был помощником генменеджера «Филадельфии», а последние несколько лет работает в команде из Лиги Западного побережья «Мэн».

В качестве игрока Бриер провел в НХЛ 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.

Ранее «Канадиенс» уволили Марка Бержевена с поста генерального менеджера.