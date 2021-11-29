Бриер является основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля»
20:53
Основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля» является бывший игрок команды Даниэль Бриер, сообщает журналист Эрик Энджелс.
После завершения профессиональной карьеры Бриер был помощником генменеджера «Филадельфии», а последние несколько лет работает в команде из Лиги Западного побережья «Мэн».
В качестве игрока Бриер провел в НХЛ 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.
Ранее «Канадиенс» уволили Марка Бержевена с поста генерального менеджера.
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