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Бриер является основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля»

20:53
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Основным кандидатом на пост генерального менеджера «Монреаля» является бывший игрок команды Даниэль Бриер, сообщает журналист Эрик Энджелс.

После завершения профессиональной карьеры Бриер был помощником генменеджера «Филадельфии», а последние несколько лет работает в команде из Лиги Западного побережья «Мэн».

В качестве игрока Бриер провел в НХЛ 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.

Ранее «Канадиенс» уволили Марка Бержевена с поста генерального менеджера.

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Иван Шитик все материалы автора
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