Два защитника «Каролины» попали в ковид-протокол
20:11
Два защитника «Каролины» были включены в ковид-протокол НХЛ. Речь идет о Бретте Пеши и Энтони Деанджело, сообщает пресс-служба клуба.
Оба игрока останутся на карантине в Роли, вся остальная команда отправляется в Даллас на ближайший матч НХЛ.
Стоит отметить, что эти хоккеисты накануне сыграли в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4).
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