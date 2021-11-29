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Два защитника «Каролины» попали в ковид-протокол

20:11
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Два защитника «Каролины» были включены в ковид-протокол НХЛ. Речь идет о Бретте Пеши и Энтони Деанджело, сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока останутся на карантине в Роли, вся остальная команда отправляется в Даллас на ближайший матч НХЛ.

Стоит отметить, что эти хоккеисты накануне сыграли в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное