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НХЛ: «Монреаль» — «Ванкувер», «Калгари» — «Питтсбург» и другие матчи

22:00
Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин. Фото instagram.com/canucks
Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин. Фото instagram.com/canucks
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В ночь на 30 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет четыре матча.

«Ванкувер», за который выступает российский форвард Василий Подколзин, в гостях сыграет против «Монреаля».

«Баффало» — «Сиэтл» (3.00 мск)

«Виннипег» — «Аризона» (3.30)

«Монреаль» — «Ванкувер» (3.30)

«Калгари» — «Питтсбург» (5.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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