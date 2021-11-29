НХЛ: «Монреаль» — «Ванкувер», «Калгари» — «Питтсбург» и другие матчи
22:00
В ночь на 30 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет четыре матча.
«Ванкувер», за который выступает российский форвард Василий Подколзин, в гостях сыграет против «Монреаля».
«Баффало» — «Сиэтл» (3.00 мск)
«Виннипег» — «Аризона» (3.30)
«Монреаль» — «Ванкувер» (3.30)
«Калгари» — «Питтсбург» (5.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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