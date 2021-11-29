В ночь на 30 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет четыре матча.

«Ванкувер», за который выступает российский форвард Василий Подколзин, в гостях сыграет против «Монреаля».

«Баффало» — «Сиэтл» (3.00 мск)

«Виннипег» — «Аризона» (3.30)

«Монреаль» — «Ванкувер» (3.30)

«Калгари» — «Питтсбург» (5.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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