НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Брэйден Шенн: «Тарасенко — убойный снайпер, его сложно заменить»

01:27
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал, как на команде скажется отсутствие Владимира Тарасенко. Россиянин точно пропустит две игры.

— Его сложно заменить, в этом нет сомнений, — приводит слова Шенна российская версия официального сайта НХЛ. — Он является убойным хоккейным снайпером. Посмотрим, как долго все продлится, но это еще одна возможность проявить себя кому-то еще.

В 10 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-2».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир