Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал, как на команде скажется отсутствие Владимира Тарасенко. Россиянин точно пропустит две игры.

— Его сложно заменить, в этом нет сомнений, — приводит слова Шенна российская версия официального сайта НХЛ. — Он является убойным хоккейным снайпером. Посмотрим, как долго все продлится, но это еще одна возможность проявить себя кому-то еще.

В 10 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-2».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков