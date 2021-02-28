«Бостон» победил «Рейнджерс», Шестеркин и Георгиев сыграли в матче

«Бостон» победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Дубль оформил форвард «Мишек» Чарли Койл.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев был заменен в первом периоде матча. Место в воротах команды занял Игорь Шестеркин.

Георгиев получил рассечение после столкновения с Ником Ричи. Несмотря на это, он остался в игре. Вскоре Георгиев пропустил шайбу и был заменен.

Во втором периоде он снова занял место в воротах команды.

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«Рейнджерс» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Койл — 4 (Пастрняк, Макэвой), 6:41 — 0:1. Фредерик — 2 (Клифтон, Студника), 18:14 — 0:2. Макэвой — 3 (Пастрняк, Маршан), 30:20 — 0:3. Блэкуэлл — 5 (Миллер), 50:47 — 1:3. Койл — 5 (мен., п.в., Керали), 58:05 — 1:4.

Вратари: Георгиев (Шестеркин, 6:41, Георгиев, 20:00, 56:49 — 58:05) — Раск.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 21 (9+6+6) — 36 (7+12+17).

Наши: Бучневич (16.21/0/0) — -.

28 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.