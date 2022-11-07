«Бостон» расторг контракт с Миллером. Игрока подписали три дня назад
«Бостон» расторг контракт с защитником Митчеллом Миллером, сообщается на официальном сайте клуба.
«Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет отменить возможность для Митчелла Миллера представлять «Бостон». Мы надеемся, что он продолжит работать с профессионалами и программами для дальнейшего образования и личностного роста», — сказал президент «Бостона» Кэм Нили.
В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида. Кроме того, позже Митчелла Миллера выгнали из хоккейной команды университета Северной Дакоты.
4 ноября «Бостон» объявил о подписании контракта с 20-летним американцем. В прошлом сезоне защитник выступал в USHL, где в 60 матчах набрал 83 (39+44) очка.
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|4
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|3
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|4
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|5
|7
|12
|5
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|11
|5
|6
|11
|6
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|12
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|11
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|11
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|О
|1
|Вегас
|13
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|2
|22
|2
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|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
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|7
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|15
|4
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|12
|7
|5
|14
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Ванкувер
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|9
|9
|7
|Анахайм
|12
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|8
|9
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|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|7.11
|01:00
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Каролина – Торонто
|1 : 3
|7.11
|01:00
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Рейнджерс – Детройт
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|7.11
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Анахайм – Флорида
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|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
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Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
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Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97