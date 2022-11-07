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Сегодня, 05:24

«Бостон» расторг контракт с Миллером. Игрока подписали три дня назад

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» расторг контракт с защитником Митчеллом Миллером, сообщается на официальном сайте клуба.

«Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет отменить возможность для Митчелла Миллера представлять «Бостон». Мы надеемся, что он продолжит работать с профессионалами и программами для дальнейшего образования и личностного роста», — сказал президент «Бостона» Кэм Нили.

В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида. Кроме того, позже Митчелла Миллера выгнали из хоккейной команды университета Северной Дакоты.

4 ноября «Бостон» объявил о подписании контракта с 20-летним американцем. В прошлом сезоне защитник выступал в USHL, где в 60 матчах набрал 83 (39+44) очка.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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