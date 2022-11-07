Алексеев набрал за фарм-клуб «Вашингтона» первое очко в текущем сезоне АХЛ

«Херши Беарс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 4 матча за «Херши» в АХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко.