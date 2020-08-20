«Бостон» обыграл «Каролину» и вышел во второй раунд

«Бостон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 2:1.

На гол Хейдна Флери хозяева ответили точными бросками Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

После этого матча счет в серии стал 4-1 в пользу «Бостона», который вышел во второй раунд. Ранее в эту стадию из Восточной конференции вышла «Тампа».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Бостон» — «Каролина» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Флери — 2 (Ахо, Мартинук), 9:35 — 0:1. Крейчи — 3 (бол., Пастрняк, Бержерон), 35:20 — 1:1. Бержерон — 2 (бол., Пастрняк, Крейчи), 39:56 — 2:1.

Вратари: Галак — Мразек (57:46).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (9+13+5) — 24 (8+10+6).

Наши: — - —.

19 августа. Торонто. Scotiabank Arena.