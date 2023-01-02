«Бостон» и «Питтсбург» приехали на «Зимнюю классику» в бейсбольных формах

«Бостон» и «Питтсбург» приехали на «Зимнюю Классику» в бейсбольных формах «Ред Сокс» и «Пайратс».

ХК «Питтсбург». Фото Соцсети

ХК «Бостон». Фото Соцсети

Команды НХЛ проведут матч на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк», на котором играет клуб «Бостон Ред Сокс».

Матч на открытом воздухе пройдет 2 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.