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Сегодня, 21:25

«Бостон» и «Питтсбург» приехали на «Зимнюю классику» в бейсбольных формах

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бостон» и «Питтсбург» приехали на «Зимнюю Классику» в бейсбольных формах «Ред Сокс» и «Пайратс».

ХК «Питтсбург». Фото Соцсети
ХК «Питтсбург».
Фото Соцсети
ХК «Бостон». Фото Соцсети
ХК «Бостон».
Фото Соцсети

Команды НХЛ проведут матч на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк», на котором играет клуб «Бостон Ред Сокс».

Матч на открытом воздухе пройдет 2 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
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20.12
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
2.01 01:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 5
2.01 03:00
Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 5
2.01 04:00
Сиэтл – Айлендерс
4 : 1
2.01 22:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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