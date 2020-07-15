«Большое спасибо менеджерам, которые не выбрали меня на драфте». Панарин объяснил свой успех в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем удачном сезоне во время пресс-конференции номинантов на приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов — «Тед Линдсей Эворд».

— После подписания с «Рейнджерс» я немного чувствовал давление людей вокруг, но позже сделал выводы, что нужно поменьше читать прессу и быть в социальных сетях. Сконцентрировался на своем деле, абстрагировался от всего и это вроде сработало. Чувствовал себя хорошо. Стараюсь всегда играть на 100 процентов, поэтому лучше играть не могу. Наверное, ключ был где-то там внутри глубоко, в подсознаннии. Может быть, дело было в психологии, больше подрасслабился и стало получаться.

Если я вспомню весь свой путь в НХЛ, это будет долгий рассказ. Большое спасибо всем генеральным менеджерам, что не взяли меня на драфте. Это дало мне возможность выбирать команду. И я выбрал команду, которая играла в мой хоккей. Благодаря этому у меня получилось быть здесь сейчас. (Виктория Булахова)