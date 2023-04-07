Тарасенко о возвращении на арену «Сент-Луиса»: «У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал»

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возвращения на домашнюю арену «Сент-Луиса».

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всему сообществу болельщиков. Я по-настоящему не разговаривал с ними после обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам на протяжении этих 11 лет, была нереальной. У меня действительно нет слов, чтобы описать, что я почувствовал», — приводит слова Тарасенко пресс-служба клуба.

Тарасенко в рамках обмена зимой перешел из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс». За «блюзменов» россиянин выступал с 2013 года.