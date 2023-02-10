Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сан-Хосе»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Флорида» — «Сан-Хосе» (4:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Сергей Бобровский признан второй звездой встречи. 34-летний россиняин отразил 33 из 34 бросков по воротам.

Первой звездой стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший дабл-дабл. Замкнул тройку Эрик Стаал, на счету которого 2 гола.