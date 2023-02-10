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10 февраля, 06:21

Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский в воротах.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Флорида» — «Сан-Хосе» (4:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Сергей Бобровский признан второй звездой встречи. 34-летний россиняин отразил 33 из 34 бросков по воротам.

Первой звездой стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший дабл-дабл. Замкнул тройку Эрик Стаал, на счету которого 2 гола.

Сергей Бобровский
Сэм Райнхарт
Эрик Стаал
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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