Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сан-Хосе»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Флорида» — «Сан-Хосе» (4:1). Все трое выбраны из состава победителей.
Российский голкипер Сергей Бобровский признан второй звездой встречи. 34-летний россиняин отразил 33 из 34 бросков по воротам.
Первой звездой стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший дабл-дабл. Замкнул тройку Эрик Стаал, на счету которого 2 гола.
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17.02
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|0 : 3
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|4 : 3 ОТ
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|3 : 6
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
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