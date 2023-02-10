«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу». Сорокин сделал 28 сэйвов
«Айлендерс» на своем льду проиграли «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6. «Кэнакс» прервали четырехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.
Российский голкипер Илья Сорокин отразил 28 из 34 бросков в составе проигравшей команды.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Ванкувер» — 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)
Голы: Палмиери — 8 (Бэйли, Пелек), 11:05 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Петтерссон), 11:44 — 1:1. Бесер — 10 (Миллер, Стиллман), 12:30 — 1:2. Нельсон — 20, 14:34 — 2:2. Барзал — 14 (Добсон, Ли), 22:26 — 3:2. Хорват — 31 (Барзал, Пулок), 35:13 — 4:2. Оман — 2 (Ди Джузеппе, Джошуа), 36:04 — 4:3. Петтерссон — 24 (бол., Хьюз, Миллер), 44:38 — 4:4. Петтерссон — 25 (Бесер, Бир), 48:28 — 4:5. Бовилье — 10 (бол., Бесер, Хьюз), 56:58 — 4:6. Добсон — 11 (бол., Барзал, Хорват), 59:11 — 5:6.
Вратари: Сорокин — Делиа.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (7+11+11) — 34 (8+16+10).
Наши: Романов (14.26/1/-1) — Кузьменко (12.17/0/0), Подколзин (12.49/1/+1).
10 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|55
|27
|28
|59
|7
|Филадельфия
|53
|22
|31
|53
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|68
|4
|Флорида
|54
|26
|28
|58
|5
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|6
|Детройт
|50
|22
|28
|52
|7
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|50
|27
|23
|58
|4
|Миннесота
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Сиэтл
|51
|29
|22
|63
|3
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|52
|24
|28
|58
|6
|Ванкувер
|52
|21
|31
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|10.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 1
|10.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|5 : 0
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|2 : 1 Б
|10.02
|03:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|4 : 1
|10.02
|03:00
|
Детройт – Калгари
|2 : 1
|10.02
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|5 : 6
|10.02
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30