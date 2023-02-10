«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу». Сорокин сделал 28 сэйвов

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«Айлендерс» на своем льду проиграли «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6. «Кэнакс» прервали четырехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 28 из 34 бросков в составе проигравшей команды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)

Голы: Палмиери — 8 (Бэйли, Пелек), 11:05 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Петтерссон), 11:44 — 1:1. Бесер — 10 (Миллер, Стиллман), 12:30 — 1:2. Нельсон — 20, 14:34 — 2:2. Барзал — 14 (Добсон, Ли), 22:26 — 3:2. Хорват — 31 (Барзал, Пулок), 35:13 — 4:2. Оман — 2 (Ди Джузеппе, Джошуа), 36:04 — 4:3. Петтерссон — 24 (бол., Хьюз, Миллер), 44:38 — 4:4. Петтерссон — 25 (Бесер, Бир), 48:28 — 4:5. Бовилье — 10 (бол., Бесер, Хьюз), 56:58 — 4:6. Добсон — 11 (бол., Барзал, Хорват), 59:11 — 5:6.

Вратари: Сорокин — Делиа.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (7+11+11) — 34 (8+16+10).

Наши: Романов (14.26/1/-1) — Кузьменко (12.17/0/0), Подколзин (12.49/1/+1).

10 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.