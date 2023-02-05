Зарплата Хорвата по новому контракту составит 8,5 миллиона долларов в год

Стали известны некоторые детали нового контракта нападающего Бо Хорвата с «Айлендерс».

По новому 8-летнему соглашению 27-летний хоккеист будет зарабатывать 8,5 миллиона долларов в год.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после завершения нынешнего сезона.

Клуб из Нью-Йорка выменял форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года).