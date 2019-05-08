Голкипер "Далласа" Бен Бишоп поделился эмоциями после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (1:2 ОТ).

– Я не видел повтора решающего гола, и не знаю, хочу ли я это делать, – приводит слова Бишопа русскоязычный сайт НХЛ. – Насколько я понимаю, шайба попала в штангу и потом мне в голову. Марун​, видимо, просто добил ее с ленточки.

​Первое слово, которое сейчас приходит в голову, – разочарование. У "Далласа" был прекрасный шанс выйти в финал конференции и упустить его во втором овертайме седьмого матча… Это тяжело. Возможно, чуть позже мы переосмыслим то, чего добились в этом сезоне, но пока мы очень расстроены.

32-летний Бишоп провел в плей-офф НХЛ 13 матчей, в которых одержал 7 побед. На его счету 30 пропущенных шайб, 93,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,22.