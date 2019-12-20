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Барри Тротц: «Варламов совершил сейв года»

08:34

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц похвалил голкипера команды Семена Варламова за эффектный сейв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 Б). Россиянин успел сгруппироваться и поймал шайбу после броска Андерса Бьорка.

— Во втором периоде Варламов совершил классный сейв, — цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. — Это было очень круто. Определенно это был сейв года, после чего мы получили определенный импульс.

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