Бураковски и Пойнт пропустят пятый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа»

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски пропустит пятый матч финала Кубка Стэнли против «Тампы».

Швед не попал в заявку команды на игру. 27-летний хоккеист продолжает восстанавливаться от травмы руки, из-за которой не смог принять участие в двух предыдущих матчах серии.

У Бураковски 3 (2+1) очка в 2 матчах серии против «Тампы», всего форвард набрал 8 (3+5) очков в 12 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Пятый матч финала также пропустит нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт. До начала финальной серии 26-летний канадец пропустил 10 игр «Лайтнинг» в плей-офф из-за травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.

Пойнт играл в первых двух матчах финала, он сделал результативную передачу в первой игре серии.

Пятый матч между «Колорадо» и «Тампой» состоится сегодня, 25 июня, начало запланировано на 3.00 (мск). Счет в серии — 3-1 в пользу «Эвеланш». В случае победы в сегодняшнем матче «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли в третий раз в истории клуба.