Барбашев забросил третью шайбу в сезоне. Видео
05:15
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
25-летний россиянин отличился на 19-й минуте и сделал счет 2:1. После этого гола у Барбашева 4 (3+1) очка в четырех играх сезона.
Ivan Barbashev likes his shorthanded goals unassisted. #stlblues pic.twitter.com/wKX7XKeKe1— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 24, 2021
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