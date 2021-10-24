Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Барбашев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

05:15
Теги:

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

25-летний россиянин отличился на 19-й минуте и сделал счет 2:1. После этого гола у Барбашева 4 (3+1) очка в четырех играх сезона.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
0