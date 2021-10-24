«Колорадо» в серии буллитов обыграл «Тампу», у Василевского 24 сэйва

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Тампу» со счетом 4:3.

Победный буллит реализовал Кэйл Макар. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска, защитник Михаил Сергачев закончил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Эвеланша» Михаила Мальцева «-2».

«Колорадо» набрал 4 очка в 5 матчах, у «Тампы» 5 очков в 5 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ландескуг — 2 (Маккиннон, Байрам), 9:02 — 0:1. Жозеф — 1 (Чирелли, Киллорн), 26:34 — 1:1. Рантанен — 3 (Маккиннон, Макар), 31:51 — 1:2. Стэмкос — 4 (Палат, Макдона), 43:44 — 2:2. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Ландескуг), 49:50 — 2:3. Пойнт — 2 (Хедман, Стэмкос), 57:25 — 3:3.

Победный буллит: Макар.

Вратари: Василевский (57:18 — 57:25) — Кемпер.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 32 (12+12+7+1) — 27 (6+10+6+5).

Наши: Сергачев (23.52/3/+1) — Мальцев (6.42/1/-2).

24 октября. Тампа. Amalie Arena.