Барбашев: «Я перешел в «Вегас» в конце трансферного окна, так что для меня это какая-то сказка»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поделился впечатлениями от победы в Кубке Стэнли.

— Это невероятно, — сказал Барбашев в интервью NHL Network. — Нам очень повезло, что мы выиграли трофей дома на глазах у наших болельщиков. Это было потрясающе.

— Ваша команда доминировала в пятом матче. Как удалось достичь такого результата?

— Могу сказать одно: во втором периоде мы показывали лучшую игру, которую я когда-либо видел. Абсолютно потрясающая работа каждого игрока. Теперь мы здесь и мы празднуем чемпионство.

— Каково это чувство: выиграть Кубок Стэнли снова?

— Даже не знаю, что сказать. Ты делаешь это однажды и не знаешь, произойдет ли это еще раз. Я перешел в «Вегас» в конце трансферного окна, так что для меня это какая-то сказка.

В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».