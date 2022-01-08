Барбашев в матче с «Вашингтоном» забросил 13-ю шайбу в сезоне
05:46
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
26-летний россиянин забросил шайбу за секунду до конца второго периода и сделал счет 4:1.
На данный момент Барбашев набрал 28 (13+15) очков в текущем сезоне.
BUZZER-BEATER! #stlblues pic.twitter.com/jpjg4klwKT— St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 8, 2022
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