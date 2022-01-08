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Барбашев в матче с «Вашингтоном» забросил 13-ю шайбу в сезоне

05:46
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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

26-летний россиянин забросил шайбу за секунду до конца второго периода и сделал счет 4:1.

На данный момент Барбашев набрал 28 (13+15) очков в текущем сезоне.

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Сергей Разин все материалы автора
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