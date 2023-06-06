Барбашев продлил результативную серию в плей-офф НХЛ до четырех матчей

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился во втором матче финала Кубка Стэнли против «Флориды».

27-летний россиянин отметился результативной передачей на Алекса Мартинеса, который забросил вторую шайбу во встрече. Таким образом, Барбашев продлил результативную серию до четырех матчей, набрав 4 (1+3) очка.

На данный момент на счету Барбашева 17 (6+11) очков в 19 матчах плей-офф.