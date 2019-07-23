Барбашев привезет Кубок Стэнли на стадион "Динамо"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев 17 августа выставит Кубок Стэнли на ВТБ-Арене в Москве. Ожидается, что во время мероприятия будет организована встреча с болельщиками.

23-летний форвард является воспитанником московского "Динамо", систему которого покинул в 2012 году, перебравшись за океан.

Прошедший сезон стал первым для Барбашева, который он полностью провел в НХЛ. В 80 матчах регулярного чемпионата на его счету 26 (14+12) очков, в 25 играх плей-офф – 6 (3+3) результативных баллов. В финале "Блюз" Ивана переиграли "Бостон" со счетом 4-3 в серии.

Отметим, что Барбашев пока не договорился о новом контракте с "Сент-Луисом".