Барабанов близок к подписанию контракта с «Торонто»

Нападающий СКА Александр Барабанов должен продолжить карьеру в НХЛ. Игрок близок к подписанию контракт с «Торонто», сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

Hearing Alexander Barabanov is preparing to sign with TOR. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 7, 2020

На 25-летнего россиянина претендовала также «Аризона». Игрок уже провел переговоры с представителями обоих клубов.

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 Барабанов провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.