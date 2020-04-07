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Барабанов близок к подписанию контракта с «Торонто»

15:58
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Нападающий СКА Александр Барабанов должен продолжить карьеру в НХЛ. Игрок близок к подписанию контракт с «Торонто», сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

На 25-летнего россиянина претендовала также «Аризона». Игрок уже провел переговоры с представителями обоих клубов.

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 Барабанов провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.

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