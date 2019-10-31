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Бафлин перенес операцию на голеностопе

13:16
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Защитник «Виннипега» Дастин Бафлин перенес операцию на голеностопе, сообщает инсайдер ESPN Эллиотт Фридман. Он получил повреждение в прошлом сезоне.

Перед началом сезона «Виннипег» дисквалифицировал Баффлина — игрок не прибыл в тренировочный лагерь. Ранее сообщалось, что ему предоставлен отпуск для решения личных проблем. Вероятно, он завершит карьеру.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4».

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