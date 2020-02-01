«Баффало» в дополнительное время переиграл «Коламбус». Решающую шайбу забросил Айкел

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» в овертайме переиграл «Коламбус» — 2:1. Побе6дный гол на счету нападающего Джека Айкела.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть больше 19 минут, сделал 1 силовой прием и заработал отрицательный показатель полезности «минус 1».

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«Баффало» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Родригес — 3 (Далин), 16:08 — 1:0. Бьоркстранд — 17 (Нюквист, Дюбуа), 45:45 — 1:1. Айкел — 31 (Ристолайнен, Райнхарт), 60:36 — 2:1.

Вратари: Хаттон — Кивлениекс.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 24 (5+11+7+1) — 23 (5+10+8+0).

Наши: — - Гавриков (19.04/0/-1).

1 февраля. Баффало. KeyBank Center.