«Баффало» назвал цену, за которую готов обменять Айкела

«Баффало» хочет получить значительную компенсацию в случае обмена капитана команды Джека Айкела, сообщает The Fourth Period.

Она должна включать двух игроков НХЛ, двух топ-проспектов и/или выбор (выборы) в первом раунде драфта. Всего в пакет должно быть включено как минимум четыре актива.

Среди интересующихся Айкелом клубов назывались «Миннесота» и «Рейнджерс», пока что они не получили доступ к медицинским отчетам о состоянии игрока.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.