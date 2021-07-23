«Баффало» назвал цену, за которую готов обменять Айкела
16:17
«Баффало» хочет получить значительную компенсацию в случае обмена капитана команды Джека Айкела, сообщает The Fourth Period.
Она должна включать двух игроков НХЛ, двух топ-проспектов и/или выбор (выборы) в первом раунде драфта. Всего в пакет должно быть включено как минимум четыре актива.
Среди интересующихся Айкелом клубов назывались «Миннесота» и «Рейнджерс», пока что они не получили доступ к медицинским отчетам о состоянии игрока.
Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
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