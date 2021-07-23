Таварес вернулся к тренировкам на льду после сотрясения мозга и травмы колена в плей-офф НХЛ

Форвард «Торонто» Джон Таварес вернулся к тренировкам на льду.

«Все указывает на то, что Таварес будет в порядке. Это просто вопрос того, чтобы он вернулся в ритм как можно лучше, и мы поддержим его в этом отношении», — приводит слова генменеджера клуба Кайл Дубас TSN Toronto 1050.

30-летний канадец был госпитализирован 20 мая после того, как получил сотрясение мозга и травму колена в первой игре первого раунда плей-офф против «Монреаля».