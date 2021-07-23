Таварес вернулся к тренировкам на льду после сотрясения мозга и травмы колена в плей-офф НХЛ
04:53
Форвард «Торонто» Джон Таварес вернулся к тренировкам на льду.
«Все указывает на то, что Таварес будет в порядке. Это просто вопрос того, чтобы он вернулся в ритм как можно лучше, и мы поддержим его в этом отношении», — приводит слова генменеджера клуба Кайл Дубас TSN Toronto 1050.
30-летний канадец был госпитализирован 20 мая после того, как получил сотрясение мозга и травму колена в первой игре первого раунда плей-офф против «Монреаля».
В минувшем сезоне Таварес провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 50 (19+31) очков.
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