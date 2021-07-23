«Тампа» продлила форварда Джемела Смита

«Тампа» подписала новый контракт с форвардом Джемелом Смитом. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на 2 года и является двусторонним, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Смит провел 5 матчей за «Лайтнинг» в регулярном чемпионате, набрав 3 (0+3) очка при полезности «+3» и 11 минутах штрафа.