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«Тампа» продлила форварда Джемела Смита

16:46
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«Тампа» подписала новый контракт с форвардом Джемелом Смитом. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на 2 года и является двусторонним, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Смит провел 5 матчей за «Лайтнинг» в регулярном чемпионате, набрав 3 (0+3) очка при полезности «+3» и 11 минутах штрафа.

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Иван Шитик все материалы автора

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