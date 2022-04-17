Кучеров в матче с «Виннипегом» оформил дубль

Читать «СЭ» в

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

36-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте встречи и сделал счет 6:4. Ранее форвард забил четвертый гол команды.

На данный момент Кучеров набрал 50 (18+32) очков в 40 матчах сезона.