«Сиэтл» примет «Вегас» в матче «Зимней классики» в 2024 году
«Сиэтл» и «Вегас» встретятся в матче «Зимней классики» НХЛ 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба лиги.
Игра на открытом воздухе пройдет на бейсбольном стадионе в Сиэтле «T-Мобайл парк», вмещающем 48 тысяч зрителей.
«Сиэтл» впервые примет участие в матче «Зимней классики». «Вегас» уже ранее играл на открытом воздухе в 2021 году против «Колорадо» (2:3) на озере Тахо.
«T-Мобайл парк» станет 14 стадионом, на котором пройдет матч «Зимней классики».
Источник: НХЛ
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|03:00
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