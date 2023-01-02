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«Сиэтл» примет «Вегас» в матче «Зимней классики» в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сиэтл» и «Вегас» встретятся в матче «Зимней классики» НХЛ 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба лиги.

Игра на открытом воздухе пройдет на бейсбольном стадионе в Сиэтле «T-Мобайл парк», вмещающем 48 тысяч зрителей.

«Сиэтл» впервые примет участие в матче «Зимней классики». «Вегас» уже ранее играл на открытом воздухе в 2021 году против «Колорадо» (2:3) на озере Тахо.

«T-Мобайл парк» станет 14 стадионом, на котором пройдет матч «Зимней классики».

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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