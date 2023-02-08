Сорокин отразил 31 бросок в победном матче «Айлендерс» против «Сиэтла»
«Айлендерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Островитяне» одержали четвертую победу подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 31 бросок по своим воротам. Он пятый раз в этом сезоне сыграл на ноль.
«Айлендерс» с 59 очками идут на 9-м месте в Восточной конференции. «Сиэтл» занимает 4-е место в Западной конференции — 63 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Сиэтл» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Болдюк — 1 (Мэйфилд, Нельсон), 7:59 — 1:0. Хольмстрем — 3 (Пажо), 18:29 — 2:0. Паризе — 14 (Пажо, Пелек), 23:38 — 3:0. Хорват — 30 (Барзал), 25:08 — 4:0.
Вратари: Сорокин — Джонс.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 27 (9+11+7) — 31 (8+13+10).
8 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|51
|16
|35
|38
|8.02
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|8.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|8.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|4 : 0
|8.02
|03:30
|
Детройт – Эдмонтон
|- : -
|8.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|- : -
|8.02
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26