«Питтсбург» обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 29 сэйвов
«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ
06:06
«Айлендерс» проиграли «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Команда из Нью-Йорка потерпела восьмое поражение кряду. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Капанен — 5 (Кросби, Гюнтцель), 36:41 — 0:1.
Вратари: Сорокин (58:13) — Джерри.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (6+8+11) — 30 (12+11+7).
27 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
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