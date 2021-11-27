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«Питтсбург» обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 29 сэйвов

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ
06:06
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«Айлендерс» проиграли «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Команда из Нью-Йорка потерпела восьмое поражение кряду. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Капанен — 5 (Кросби, Гюнтцель), 36:41 — 0:1.

Вратари: Сорокин (58:13) — Джерри.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (6+8+11) — 30 (12+11+7).

27 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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