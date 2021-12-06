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«Айлендерс» перевели матч с «Чикаго» в овертайм за три секунды до конца третьего периода

05:57
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Чикаго».

«Островитяне» с 46-й минуты проигрывали со счетом 1:2, однако за три секунды до конца третьего периода сравняли счет — отличился защитник Ноа Добсон, забросивший первую шайбу в сезоне.

«Айлендерс» не могут победить на протяжении 10 матчей.

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Сергей Разин все материалы автора
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