«Айлендерс» перевели матч с «Чикаго» в овертайм за три секунды до конца третьего периода
05:57
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Чикаго».
«Островитяне» с 46-й минуты проигрывали со счетом 1:2, однако за три секунды до конца третьего периода сравняли счет — отличился защитник Ноа Добсон, забросивший первую шайбу в сезоне.
«Айлендерс» не могут победить на протяжении 10 матчей.
WATCH IT AND TRY NOT TO SCREAM. pic.twitter.com/gG5EQ7TO5H— New York Islanders (@NYIslanders) December 6, 2021
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