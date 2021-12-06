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Евгений Свечников в матче с «Торонто» забросил вторую шайбу в сезоне

05:44
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Форвард «Виннипега» Евгений Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

25-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 3:1. Это второй гол форварда в сезоне.

На данный момент Свечников набрал 8 (2+6) очков в 23 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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