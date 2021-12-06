Евгений Свечников в матче с «Торонто» забросил вторую шайбу в сезоне
05:44
Форвард «Виннипега» Евгений Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
25-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 3:1. Это второй гол форварда в сезоне.
На данный момент Свечников набрал 8 (2+6) очков в 23 матчах сезона.
Much like his suits, Svech's goals is very stylish ?— Winnipeg Jets (@NHLJets) December 6, 2021
?: Evgeny Svechnikov
?: @domtoninato19
?: @JansenHarks26 #GoJetsGo | #Wheeler1K #TORvsWPG https://t.co/AeJ6hbslo0 pic.twitter.com/Wd0DwuMi6P
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