«Айлендерс» в овертайме обыграли «Коламбус», Сорокин отразил 26 бросков
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.
В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Скотт Мэйфилд и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков по воротам. У «Блю Джакетс» голы на счету Коула Силлинджера, которому ассистировал Егор Чинахов, Эмиля Бемстрема и Маркуса Бьорка.
После этого матча «Айлендерс» с 20 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 9 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Силлинджер — 1 (бол., Чинахов, Бин), 23:09 — 0:1. Нельсон — 7 (Мэйфилд, Ахо), 27:27 — 1:1. Бемстрем — 1 (Нюквист, Бин), 30:15 — 1:2. Нельсон — 8 (Ли, Ахо), 39:15 — 2:2. Бьорк — 1 (Бемстрем, Нюквист), 49:38 — 2:3. Мэйфилд — 4 (Барзал, Вальстрем), 52:51 — 3:3. Паризе — 5 (Пажо, Пелек), 60:39 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Корписало.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 45 (10+22+12+1) — 29 (6+15+8+0).
Наши: Романов (20.49/1/-1) — Гавриков (22.50/0/0), Чинахов (13.04/1/+1).
13 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|16
|7
|9
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|13
|2
|26
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|4
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|6
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|8
|5
|17
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|3
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|14
|6
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Ванкувер
|15
|4
|11
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 4
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|1 : 3
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|4 : 2
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|3 : 2
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 1
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|4 : 1
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 3
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|2 : 3
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 2
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|4 : 3
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|13
|23
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|15
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08