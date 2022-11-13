«Айлендерс» в овертайме обыграли «Коламбус», Сорокин отразил 26 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Скотт Мэйфилд и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков по воротам. У «Блю Джакетс» голы на счету Коула Силлинджера, которому ассистировал Егор Чинахов, Эмиля Бемстрема и Маркуса Бьорка.

После этого матча «Айлендерс» с 20 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 9 очками — на последней строчке.

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Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Силлинджер — 1 (бол., Чинахов, Бин), 23:09 — 0:1. Нельсон — 7 (Мэйфилд, Ахо), 27:27 — 1:1. Бемстрем — 1 (Нюквист, Бин), 30:15 — 1:2. Нельсон — 8 (Ли, Ахо), 39:15 — 2:2. Бьорк — 1 (Бемстрем, Нюквист), 49:38 — 2:3. Мэйфилд — 4 (Барзал, Вальстрем), 52:51 — 3:3. Паризе — 5 (Пажо, Пелек), 60:39 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Корписало.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 45 (10+22+12+1) — 29 (6+15+8+0).

Наши: Романов (20.49/1/-1) — Гавриков (22.50/0/0), Чинахов (13.04/1/+1).

13 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.