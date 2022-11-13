Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 4:5.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Победный гол в составе «Канадиенс» забил Майк Хоффман.

После этого матча «Питтсбург» с 15 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 17 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Голы: Андерсон — 4, 1:48 — 1:0. Питри — 3 (бол., Ракелль, Зукер), 21:46 — 1:1. Ракелль — 6 (Петтерссон, Зукер), 23:29 — 1:2. Кофилд — 9 (Гуле, Сузуки), 40:49 — 2:2. Малкин — 7 (Зукер, Питри), 43:19 — 2:3. Сузуки — 10, 44:09 — 3:3. Макгинн — 4 (Картер, Дюмулин), 54:02 — 3:4. Монахэн — 3 (бол., Друэн, Дак), 54:42 — 4:4. Хоффман — 5 (Дак, Гуле), 61:03 — 5:4.

Вратари: Аллен — Джерри.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 42 (7+19+14+2) — 24 (4+8+11+1).

Наши: Дадонов (12.33/1/0) — Малкин (17.11/2/+1).

13 ноября. Монреаль. Centre Bell.