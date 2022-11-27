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Сегодня, 05:59

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», у Варламова 25 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «островитян» ассистентский покер оформил Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 (1+1) набрал Энтони Бовилье, еще по шайбе забросили Адам Пелек и Брок Нельсон, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.

После этого матча «Айлендерс» с 30 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пелек — 3 (Бовилье), 4:33 — 1:0. Седлак — 2 (Хэйс, Проворов), 15:27 — 1:1. Фараби — 5 (Хэйс, Седлак), 29:28 — 1:2. Паризе — 6 (бол., Пулок), 36:38 — 2:2. Нельсон — 11 (Пулок), 42:57 — 3:2. Бовилье — 5 (Пулок), 43:19 — 4:2. Паризе — 7 (бол., Бэйли, Пулок), 51:57 — 5:2.

Вратари: Варламов — Сандстрем.

Штраф: 23 — 17.

Броски: 23 (6+8+9) — 27 (4+15+8).

Наши: Романов (19.36/2/0) — Проворов (21.49/4/0).

27 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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1 Нью-Джерси 22 18 4 36
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 22 10 12 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 20 7 13 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 23 13 10 31
3 Детройт 20 11 9 26
4 Тампа-Бэй 20 12 8 25
5 Флорида 21 10 11 23
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 21 9 12 18
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5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 19 7 12 17
8 Чикаго 20 6 14 16
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1 Вегас 22 16 6 33
2 Сиэтл 20 12 8 27
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4 Эдмонтон 21 11 10 22
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Каролина – Калгари
 3 : 2
27.11 02:30
Флорида – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
27.11 03:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 5 : 1
27.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 1 : 4
27.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 5 : 2
27.11 04:00
Нэшвилл – Коламбус
 - : -
27.11 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
27.11 06:00
Вегас – Ванкувер
 - : -
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 - : -
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