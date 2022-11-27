«Торонто» обыграл «Питтсбург» и продлил победную серию до четырех матчей
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Остон Мэттьюс, 2 (1+1) очка у Митча Марнера, еще по голу забили Понтус Хольмберг и Вильям Нюландер. У «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль, форвард Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Торонто» с 31 очком занимает третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 25 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Марнер — 6 (Мэттьюс, Ярнкрок), 0:40 — 0:1. Хольмберг — 2 (Марнер), 29:55 — 0:2. Нюландер — 12 (Мэттьюс, Бантинг), 30:50 — 0:3. Ракелль — 9 (Гюнцель, Кросби), 51:38 — 1:3. Мэттьюс — 10 (Бантинг), 54:36 — 1:4.
Вратари: Десмит — Челльгрен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (5+10+11) — 41 (17+10+14).
Наши: Малкин (16.06/1/-2) — -.
27 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18166 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|О
|1
|Нью-Джерси
|22
|18
|4
|36
|2
|Айлендерс
|22
|14
|8
|28
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|24
|6
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|23
|9
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|21
|7
|14
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|23
|13
|10
|31
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Флорида
|21
|10
|11
|23
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|21
|12
|9
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|23
|7
|16
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|27.11
|00:00
|
Каролина – Калгари
|3 : 2
|27.11
|02:30
|
Флорида – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|27.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 1
|27.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|1 : 4
|27.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|5 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.11
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|27.11
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|27.11
|22:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|21
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19