«Айлендерс» забросили четыре шайбы за период и победили «Баффало», Варламов отразил 20 бросков

«Айлендерс» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Исход встречи был решен во втором периоде, когда «Островитяне» забросили четыре шайбы.

Итоговый счет — 5:2 в пользу «Айлендерс».

Росийский голкипер Семен Варламов отразил 20 бросков из 22-х по своим воротам.

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«Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Голы: Брайсон — 1 (Монтур, Айкел), 0:33 — 0:1. Барзал — 9 (Эберле, Мэйфилд), 23:51 — 1:1. Нельсон — 7 (Бовилье, Пулок), 25:16 — 2:1. Клаттербак — 2 (Мартин, Пелек), 28:45 — 3:1. Мэйфилд — 2 (Сизикас, Пажо), 35:29 — 4:1. Райнхарт — 9 (Далин, Олофссон), 40:52 — 4:2. Ли — 11 (Добсон, Барзал), 42:15 — 5:2.

Вратари: Варламов — Хаттон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 29 (11+9+9) — 22 (7+5+10).

Наши: — - -.

6 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.