Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Бостоном"​ (3:2 ОТ, 1-1) он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Форвард при этом продлил результативную серию в этом плей-офф до шести матчей и установил новый рекорд "Блю Джекетс".

Второй звездой стал нападающий Мэтт Дюшен, который в этой же встрече забросил победную шайбу.

Замкнул тройку лучших игроков нападающий "Даллас" Роопе Хинц. На его счету две шайбы и результативная передача в матче с "Сент-Луисом" (4:2, 1-1).