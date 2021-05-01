«Аризона» победила «Вегас»
07:32
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Вегас» со счетом 3:0. Голы забили Джон Хэйден, Майкл Бантинг и Кристиан Фишер.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду почти 20 минут.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хейден — 2 (Брассар, Демерс), 9:13 — 1:0. Бантинг — 9 (Н. Шмальц), 41:30 — 2:0. Фишер — 2 (п.в., Дворак, Крауз), 57:23 — 3:0.
Вратари: Хилл — Ленер (57:05 — 57:23).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (9+11+12) — 25 (11+6+8).
Наши: Любушкин (19.44/2/0) — -.
1 мая. Глендейл. Gila River Arena.
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