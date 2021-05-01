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«Колорадо» переиграл «Сан-Хосе»

06:35
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«Колорадо» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Колорадо» занимает 2-ю строчку в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» идет на 6-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг — 18 (бол., Макар, Рантанен), 11:13 — 1:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Донской), 13:13 — 2:0. Рантанен — 27 (п.в., Ландескуг, Седерберг), 58:21 — 3:0.

Вратари: Грубауэр — Джонс (58:12 — 58:21).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (13+12+11) — 21 (6+8+7).

Наши: Ничушкин (17.25/2/0) — Барабанов (19.15/0/-1), Кныжов (19.46/0/0), Чехович (10.18/0/0).

1 мая. Денвер. Ball Arena.

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