«Колорадо» переиграл «Сан-Хосе»
06:35
«Колорадо» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
«Колорадо» занимает 2-ю строчку в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» идет на 6-м месте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ландескуг — 18 (бол., Макар, Рантанен), 11:13 — 1:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Донской), 13:13 — 2:0. Рантанен — 27 (п.в., Ландескуг, Седерберг), 58:21 — 3:0.
Вратари: Грубауэр — Джонс (58:12 — 58:21).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 36 (13+12+11) — 21 (6+8+7).
Наши: Ничушкин (17.25/2/0) — Барабанов (19.15/0/-1), Кныжов (19.46/0/0), Чехович (10.18/0/0).
1 мая. Денвер. Ball Arena.
Читайте также
Голландский нападающий заменил Овечкина и забил уже четыре гола. Он помог «Вашингтону» выйти в плей-офф
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю